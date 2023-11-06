أستاذ دراسات إفريقية: مصر وجنوب السودان محور التنسيق المشترك في الملف السوداني

علق الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، على زيارة رئيس جنوب السودان "سيلفا كير" إلى مصر اليوم ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن من أبرز ملامح التعاون بين مصر وجنوب السودان، هو ملف السودان والحرب الدائرة ما بين قوات الدعم السريع والجيش السواني.

وأوضح عبد الدايم أن هذا الملف يعد ظاهرًا منذ أن بدأت الحرب وهناك تنسيق مشترك بين مصر وجنوب السودان، وهو ما جاء خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين.

وأشار أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إلى أن المبادرة التي قدمتها مصر وجنوب السودان كانت من أوائل المبادرات التي قُدمت لدعم الحلول السياسية، مؤكدًا أن القوى السياسية تتواتر في زيارة الدولتين تحديدًا بحكم العلاقات التاريخية بين جنوب السودان والسودان ومصر، مشددًا على أن هاتين الدولتين هما محور التنسيق المشترك في الملف السوداني والذي يخدم على ملف الحلول السياسية والسلمية ما بين الفرقاء السياسيين في السودان.

ونوه أحمد عبد الدايم بأن التنسيق المشترك ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس جنوب السوداني سيلفا كير، بدعم الحلول السياسية في هذا الشأن وتعزيز النقاط التي تم الاتفاق عليه بالمؤتمر الذي عقد في قصر الإتحادية اليوم الاثنين.