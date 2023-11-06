المؤبد لطالب بتهمه تعد علي فتاة بدون رضاها بالبدرشين

قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.

كما شهدت منطقة القناطر الخيرية ، حادثا ماساويا حيث تجرد سائق وقام بألقاء جردل يحوي علي مادة كاوية “مياة نار ” علي سيدة وطفلتها .

وفي سياق متصل ، أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة اصابته ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامان ، بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنة مصابة بحروق فى الوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.

وجاء في التقرير الطبي للمصابة وطفلتها " أصابه السيدة بحروق لوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤالهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

وفي وقت مسبق ، نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم ويدعى "ا ف ا " سائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد سيدة أخرى ولكن اختلط عليه الأمر فقام بإلحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق