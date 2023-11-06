إعادة تأهيل مقر جامعة سوهاج القديم بتكلفة 6 ملايين جنيه

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل الحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، َالدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية.





وأكد الدكتور حسان النعماني، على أن أعمال إعادة تأهيل وصيانة الحرم الجامعي القديم يأتي فى إطار الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت للجامعة، من أجل التجديد والتحديث المستمر لضمان تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها لجميع منسوبيها، مشيراً إلى أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها ٦مليون جنيه، منوهاََ إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة.





وقد وجه الدكتور حسان النعماني، بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد لمباني الحرم الجامعي، والتى تشمل تغيير شبكة المياه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وإعادة تأهيل الكافيتريات، وتصميم الحدائق وصيانة البرجولات وتنسيقها بشكل جمالي يليق بالمساحات المتاحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركات النظافة، وإزالة أية مخلفات أو نفايات متراكمة من عمليات البناء.





وفي سياق متصل أشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموارد المائية، بإعتبارها حجر الأساس لأجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً ان الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدداً من المشروعات التنموية فى قطاع الموارد المائية والرى، و تحسين عملية إدارة المياه، الي جانب نجاحها في إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي.





وفي هذا السياق نظمت كلية الزراعة بالجامعة ندوة توعوية بعنوان "التنمية المستدامة للمياه والحد من التلوث"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





وأكد النعماني علي أن المياه هى المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى انه تم خلال الندوة استعراض إستراتيجية تنمية الموارد المائية فى مصر حتى عام ٢٠٥٠م، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، عرض بعض المؤشرات الرقمية للوضع الراهن للقطاع الزراعي، ودور البحث العلمي فى تقليل تلوث المصادر المائية.





وقال الدكتور خالد عمران، أن الندوة ناقشت عدد من المحاور الهامة ومنها، تنمية الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى التعرف على مصادر المياه فى مصر، وأهم القطاعات التى تحتاج للمياه، كما تم إلقاء الضوء على تطور نصيب الفرد من المياه خلال الأعوام السابقة وحتى عام ٢٠٢٥م، مضيفاً أنه خلال الندوة تم أيضاً عرض العمليات التى تساهم فى رفع كفاءة طرق الري السطحي.





وأوضح الدكتور خلف همام، أن الندوة حاضر بها الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والذى تحدث عن كيفية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتى تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب أخر، كما تم عرض حساب الزيادة المتوقعة للموارد المائية عن طريق تطوير وتحسين نظم الري الحقي فى الوادي والدلتا، واتباع الأسس العلمية للري،

مضيفاً أن الندوة تناولت أيضاً شرح لأنواع الري السطحي وطرق رفع كفاءته،وعرض لبعض العمليات الزراعية للمحاصيل المختلفة والتى تخفض من كميات المياه المستخدمة فى الري.