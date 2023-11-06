أحد علماء الأزهر يهاجم الإسرائيليين: عصابات منظمة ولا علاقة لهم باليهودية (فيديو)

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تعامل اليهود مع الرسول كان عبارة عن خيانة للعهد وتآمر مع أعدائه ضد المسلمين كما حدث في غزوة الأحزاب".

وأضاف “رضا”، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء"اليهود حاولوا قتل النبي أكثر من مرة، ومنها عندنا وضعوا له السم في الطعام"، معقبا: "الله لعنهم وكتب عليه الشتات في الأرض".

اليهود في إسرائيل عبارة عن مجموعة من العصابات المنظمة

وتاب أحد علماء الأزهر الشريف،: "اليهود في إسرائيل عبارة عن مجموعة من العصابات المنظمة ليس لهم علاقة باليهودية الصحيحة، ويقومون بسرقة الأراض وذبح الأطفال وقتل الأبرياء"، مؤكدا :"القتل عادة صهيونية حيث قاموا بقتل الأنبياء في السابق".

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن الرسول عليه الصلاة و السلام التزم في المعاملة مع أهل الكتاب خاصة اليهود بما نزل من السماء.

وتابع: "الرسول عليه السلام جمع يهود المدينة وأبرم معهم اتفاقية سياسية تنص على أن لنا ما لهم وعلينا ما عليهم وهو أول اعتراف إسلامي بحق المواطنة".

وأوضح: "كانت البداية احترام وتبادل على أسس واعتبارات فيها كلمة وأمانة وشرف التزم بها النبي ولم يلتزم بها الطرف الآخر"، لافتا: "اليهود في معاملتهم أهل جدال حيث قتلوا الأنبياء، والقرآن يؤكد لنا أن المجالدين من بني إسرائيل قتلة للأنبياء وكانوا من المفسدين في الأرض".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف،: "يقال أن عدد الأنبياء الذين قتلوا على يد اليهود فاق الـ 20 ألف نبي ورسول كانوا يقتلون على يد اليهود.. الله لعنهم وكتب عليه الشتات في الأرض".