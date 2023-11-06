معسكر كشفي في الخدمة العامة وقوة التحمل بمركز شباب شندويل بالمراغة

نظم مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج معسكره الكشفي في الخدمة العامة وقوة التحمل اليوم الإثنين الموافق 6 من شهر نوفمبر الجاري ضمن مشروعات تنوع الأنشطة والفعاليات المختلفة بإدارة الشباب في تقديم المبادرات والأنشطة المختلفة لكل المراحل السنية ولجميع فئات المجتمع وتنوع الأنشطة من خلال هذه المعسكرات الكشفية لفرق جوالة المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز .





وأوضح علاء عبد العال مدير مركز شباب شندويل أن معسكرات الجوالة الكشفية تنفذ لتدريب الشباب على قوة التحمل والصبر والإعتماد على النفس ومنها تدريب علي الخدمة العامة وحب العمل الجماعي .





وتم تدريب الشباب على تجهيزات وجبة الغداء للفريق وكذا الإرتقاء بمهارات الجوالين من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة وإكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات التعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي ان تنوع الأنشطة للمستفيدين والأعضاء بمراكز الشباب على مستوى سوهاج تهدف إلى تفعيل دور مراكز الشباب فى التفاعل مع المجتمع وأن يكون الملاذ الآمن للمواطنين ولهذا تطلق مديرية الشباب والرياضة بسوهاج العديد من المبادرات والفاعليات المختلفة التى يتم تنفيذها بمراكز شباب لفتح مجالات للأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار وتناسب الجنسين إلى جانب الأنشطة التوعوية التى تهدف إلى رفع وعي الشباب وتنمي ثقافتهم ومعلوماتهم العامة.





وفي ذات السياق نفذ مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر مركز الشباب وذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ { رياضة } .





يهدف المشروع إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع معبراً عن تفانيه وإخلاصهم للوطن.





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن المعسكرات تهدف إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب والنشء وتنميتهم وتعليمهم مهارات العمل الجماعي والتفكير الإبتكاري وخدمه مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين المشاركين.



وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.



وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة على ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة لتكون مراكز خدمه مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع في إطار السياسة المنظمة للوزارة.