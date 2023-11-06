ثقافة المنيا تناقش سبل التعايش السلمي في المجتمع

نظم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية ، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة خلال شهر نوڤمبر الحالي.

وفي السياق، عقد بيت ثقافة شركة النيل ، لقاء بعنوان "الإنحراف السلوكي والحفاظ على المحبة والسلام" بمدرسة المنيا الإعدادية للبنات، أداره الحسيني حسن، بحضور لجنة صانعي السلام ، المكونة من الشيخ جمال عبد الحميد الأمين العام للجنة ، والقس يوسف غالي، دكتور منصور سالم، والداعية أمال جابر.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ثم بدأ الشيخ جمال عبد الحميد حديثه بتعريف الإنحراف السلوكي ، أسبابه وطرق علاجه والتي من أهمها تحقيق السلام مع الذات ومع الآخرين ، مؤكدا ، على ضرورة التخلي عن السلوكيات السلبية ، من أجل تحضر المجتمع و تقدمه.

وأكد القس يوسف غالي خلال كلمته على ضرورة مبدأ تقبل الآخر، ونشر ثقافة المحبة والسلام بين الأجيال القادمة، من أجل تحقيق التعايش السلمي في المجتمع، وأشار دكتور منصور سالم ، أن أساس أى مجتمع قوى هو "المنزل" فإذا كان قويا صلبا متشابكا سيصبح الأبناء كذلك ، واختتم حديثه بحث الطلاب بأن يكونوا مترابطين متحابين.

وأكدت ، على ذلك الداعية آمال جابر مشيرة ، إلى أن سلام الشعوب يبدأ من سلامة الأبناء، فيجب الحفاظ على الأجيال الناشئة من الإنحراف وتوجيههم إلى بر الأمان ، واستمرارا للفعاليات المقامة وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم ، شهدت مدرسة الأمل للصم والبكم، محاضرة بعنوان "التنمر" تحدثت خلالها هناء الشاذلي عن معنى التنمر، أنواعه وكيفية القضاء على هذه الظاهرة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، شهد مركز شباب بني مزار، ندوة لمناقشة ديوان"قبل أن يبوح الأمس" للشاعر محمد عبد القادر والفائز بمسابقة النشر الإقليمي، أدار الندوة الشاعر شريف فاروق، قام خلالها الفنان إسلام فرغلي ، بمناقشة عدد من قصائد الديوان منها "دموع الوداع، لقاء بطعم الفراق، في الطريق إلى الله، شلال حب، أجيبيني، ودمعة تائب".

وتحدث الشاعر محمد عبد القادر عن ديوانه مؤكدا ، أنه يمثل مشوار حياته الأدبى والفكري، ومحطة لتجربته الشعرية ، تلاها مناقشة أعمال الأعضاء من أبرزها قصيدة بعنوان "أبعاد جديدة في العشق" للشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص ، وقصيدة "أنا فنان" للشاعر فتحي عبد المجيد.