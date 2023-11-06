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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بمالك مكتبة لحيازته 19 ألف ملزمة تعليمية في الدقي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة الأمن، القبض على مالك مكتبة بحوزته (19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة في الدقي، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

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معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أوضحت قيام (مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى) بتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعى دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

تم استهداف المكتبة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته ( 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية).. وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس سائق ألقى جردل "مياه نار" علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية


أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة اصابته  ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامان ، بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق قام بألقاء جردل مياة نار علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية 

 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنة مصابة بحروق فى الوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.

 

وانتقلت قوة أمنية وبسؤالهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

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