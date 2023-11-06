فحص أكثر من 105 آلاف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أنه تم فحص أكثر من 105 آلاف و400 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي والتي تحظي بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتساهم للإرتقاء بحياة المواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة على أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بالمحافظة تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار "أبو هاشم" إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل

أولاً: مبادرة (صحة المرأة) والتي تأتي لدعم صحة المرأة المصرية حيث تم فحص أكثر من 44 ألف و400 سيدة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.



وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.



ثانياً: مبادرة (صحة الأم والجنين) والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين حيث تم فحص أكثر من 9 آلآف و200 سيدة وتهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وخدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري وتحليل الكشف عن الإلتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.



ثالثاً: مبادرة (السمعيات) والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم خلالها فحص ما يقرب من 18 ألف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

رابعاً: مبادرة (الاعتلال الكلوي) والتي تم من خلالها فحص أكثر من 32 ألف و500 مواطن حيث وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .

خامساً: مبادرة (كبار السن ٦٥ سنه وما فوق) والتى تم خلالها فحص أكثر من ألف و400 مواطن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي وتقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلىزوتحليل سكر عشوائي بالدم) وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



وأضاف الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.