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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استئناف محاكمة متهم بسرقة الشقق في مدينة نصر.. غدًا

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنح مدينة نصر، غدًا الثلاثاء، محاكمة المتهم بسرقة الشقق بأسلوب كسر الكالون.

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التحقيقات توصلت إلى تورط المتهم في سرقة الشقق، بمنطقة مدينة نصر، حيث اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتهم، والتسلل بأسلوب التسلق وكسر الكالون، واعترف المتهم أنه تمكن من سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية من داخل الشقق، وبيع بعض المسروقات لأحد التجار، على علم أنها من متحصلات سرقة.

 

واعترف المتهم بسرقة الشقق السكنية، بواسطة التسلق، منتهزا خلو الشقق من المقيمين بها، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

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