الجامعة العربية تنظم المؤتمر الدولي التاسع للغة بدبي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية خلال الفترة من 6 نوفمبر 2023 بدبي.

ويأتي المؤتمر في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ( إدارة الثقافة وحوار الحضارات) والمجلس الدولي للغة العربية بتاريخ 2017/7/27 بمقر الأمانة العامة، بهدف النهوض بتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية بما يسهم في توظيف المعرفة بلغة الضاد ويؤكد حضور الثقافة العربية في الحضارات المختلفة من خلال تبادل المعلومات والوثائق والمطبوعات المتصلة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بالخصوص بالسياسات اللغوية.

تعزيز تعليم اللغة العربية

كما يهدف المؤتمر لتعزيز تعليم اللغة العربية وتأمين انتشارها على الساحتين العربية والدولية ويشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية باللغة العربية، وسوف يتم خلال المؤتمر منح جائزة محمد بن راشد للغة العربية التي أكبر جائزة في تاريخ اللغة العربية وسيتم من خلال المؤتمر نشر آلاف الأبحاث والدراسات العلمية والميدانية المتعلقة باللغة العربية في جميع التخصصات والمهن، ويشكل المؤتمر مصدر إلهام للمبادرات والمشاريع والقرارات تعد التي تتم في المؤسسات الحكومية والأهلية.

ويعمل المؤتمر على التنسيق وتضافر كافة الجهود المختلفة لعمل حراك دولي على كافة الأصعدة لخدمة اللغة العربية بحيث يتناول صداه الفرد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مختلف أنحاء العالم.