مصر تسيطر على ميداليات البطولة الأفريقية والعربية للسباحة بالزعانف

سيطرت مصر على منافسات البطولتين الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

احتلت مصر المركز الأول في منافسات النسخة ال 15 من البطولة العربية باجمالي 28 ميدالية بواقع 14 ذهبية و 12 فضية وبرونزيتين، فيما جاءت تونس في المركز الثاني باجمالي 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، والأردن في المركز الثالث باجمالي 9 ميداليات (فضيتين و 7 برونزيات)، والجزائر في المركز الرابع باجمالي 5 ميداليات (فضية و 4 برونزيات)، والكويت في المركز الخامس بميداليتين برونزيتين.



كما فرضت مصر سيطرتها على النسخة الأولى من البطولة الأفريقية للسباحة بالزعانف باجمالي 28 ميدالية بواقع 13 ذهبية و 13 فضية وبرونزيتين.



وجاءت ميداليات مصر بالتفصيل كالتالي:

في سباق 100 م مونو سيدات: توجت جميلة علي صابر بالميدالية الذهبية بزمن 41.97، واحرزت ريناد المرسي الميدالية الفضية بزمن 42.18.

سباق 100 متر مونو رجال: توج طارق حسن بالميدالية الذهبية محققًا زمن 36.04، فيما حقق سيف الدين أيمن الميدالية الفضية بزمن 36.05.

200 متر مونو سيدات: توجت ريناد المرسي بالميدالية الذهبية بزمن 1:34.29، واحرزت سارة عبد الفتاح الميدالية الفضية بزمن 1:34.99.

200 متر مونو رجال: احرز سيف الدين أيمن الميدالية الذهبية بزمن 1:24.95، وحقق عمر رمضان الميدالية الفضية بزمن 1:25.86.

400 متر مونو سيدات: توجت ملك شريف بالميدالية الذهبية بزمن 3:23.76، واحرزت فاطمة أيمن الميدالية الفضية بزمن 3:26.00.

400 متر مونو رجال: احرز مهاب إيهاب الميدالية الذهبية بزمن 3:06.61، وفاز أحمد عمرو ماضي بالميدالية الفضية بزمن 3:08.72.

50 متر زعانف مزدوجة سيدات: توجت لوجين شوقي بالميدالية الذهبية بزمن 22.89، واحرزت فاطمة أيمن الميدالية الفضية بزمن 23.23.

50 متر زعانف مزدوجة رجال: فاز أحمد تامر بالميدالية الفضية وحقق محمد هاني الميدالية البرونزية.

100 متر زعانف مزدوجة سيدات: توجت لوجين شوقي بالميدالية الذهبية، ونهى عفيفي بالميدالية الفضية.

100 متر زعانف مزدوجة رجال: فاز أحمد هشام بالميدالية الذهبية محققًا زمنًا قدره 43.45، وحقق أحمد تامر الميدالية البرونزية بزمن قدره 43.79.

200 متر زعانف مزدوجة سيدات: احرزت لوجين شوقي الميدالية الذهبية بزمن 1:49.90، وحققت نهى عفيفي الميدالية الفضية بزمن 1:51.37.

200 متر زعانف مزدوجة رجال: حقق محمود البليهي الميدالية الفضية.

50 متر تحت الماء سيدات: توجت جنى فتحي بالميدالية الذهبية بزمن 18.18، واحرزت سلمى سويلم الميدالية الفضية بزمن 18.22.

50 متر تحت الماء رجال: توج سيف الدين أيمن بالميدالية الذهبية بزمن 14.81، واحرز طارق حسن الميدالية الفضية بزمن 15.14.

4*100 م مونو تتابع مختلط: توج الفريق المصري المكون من طارق حسن و هديل محمود وسيف الدين ايمن ورينا طلعت، بالميدالية الذهبية بزمن 2:43.93.

4*50 م زعانف مزدوجة تتابع مختلط: توج الفريق المصري بالميدالية الذهبية.

وفي منافسات المياه المفتوحة اكتسحت مصر الميداليات حيث لم يترك الفراعنة سوى ميدالية واحدة برونزية، وجاءت نتائج أبطال مصر كالتالي:

سباق 1 كم زعانف مزدوجة سيدات: فازت نبيلة حسن بالذهبية، وبسملت صبحي بالبرونزية ولوجين شوقي بالبرونزية.

سباق 1 كم زعانف مزدوجة رجال: توج أحمد طاهر بالذهبية، وأحمد هشام بالفضية.

سباق 3 كم مونو سيدات: احرزت ملك شريف الذهبية، وجميلة علي الفضية، و جودي رضا البرونزية.

سباق 3 كم مونو رجال: حقق مهاب حلمي الميدالية الذهبية، ومحمود وليد الفضية، وحسن الدفراوي البرونزية.

وشهدت البطولة مشاركة 7 دول هي: الجزائر ، وليبيا، وتونس، والكويت، والامارات، والاردن، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.