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الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام معسكر برنامج مشواري للنشء بمركز شباب أنشاص الرمل بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

اُختتمت فعاليات معسكر تدريب مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز  شباب أنشاص الرمل التابع لإدارة شباب بلبيس غرب، وتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم" من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية، بحضور هاني الزق مدير إدارة شباب بلبيس غرب، ومتابعة منسق البرنامج "أيمن حمدي".

ويتاح الاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي للنشء، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، وعبر الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه . 

https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link

وتُنفذ معسكرات البرنامج التدريبي "مشواري" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، ومنال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، وبإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، ومنسق البرنامج أيمن حمدي.

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الجريدة الورقية