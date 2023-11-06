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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين في جامعة بدر

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين بجامعة بدر.

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واستقبل الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، وزير التعليم العالي الأسبق بمكتبه صباح الإثنين، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة للقضاء على الأمية. 

ووجه الدكتور محمد ناصف الشكر للدكتور أشرف الشيحي على هذه الدعوة الكريمة، وعلى هذه الاحتفالية والشكر موصول لهذه الجامعة العملاقة. 

دور الجامعات المصرية في محو الأمية 

أوضح ناصف بأن الجامعات المصرية دورها ليس قاصرا على التعليم فقط، إنما لها ثلاث مهام الأول التعليم، والثاني الدراسات العليا، إنما الثالث هو خدمة المجتمع، والتي منها محو الأمية فيمكن للجامعات أن تقضي على الأمية بمفردها في أقل من ثلاث سنوات مما تمتلكه من موارد بشرية ومادية، فهى قادرة على ذلك. 

وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم وما حدث في العشر السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني وهذا مالمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة، فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال ناصف إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903ألف تحرروا من الأمية، ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر ،فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية والتي منها الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة وكذلك المجتمع المدني فلدينا 40ألف جمعية، فإذا كل جمعية محت أمية عدد 100في العام فيتم محو أمية 4مليون أمي خلال عام واحد فقط معا نستطيع .

وأضاف ناصف أن الاتجاهات العالمية الحديثة تركز على محو الأمية الأسرية يعني ذلك أن كل أسرة أو مؤسسة بها متعلمين وغير متعلمين فكل متعلم يعلم غير المتعلم نستطيع القضاء على الأمية خلال عام، فالمصري لا يعجزه شيئ مصر تستطيع والقادم أفضل إن شاء الله.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور محمد ناصف، وتم تسليم الشهادات على المتحررين.

وحضر الاحتفالية كل من: الدكتور عمرو الأتربي، نائب رئيس جامعة بدر، والدكتورة هبة أمير، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور حاتم سعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة جامعة بدر. 
 

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