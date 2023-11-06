شاهد.. آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية في معبر رفح

كشفت كاميرا "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية في معبر رفح البري لإدخالها لقطاع غزة، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.



المساعدات الإنسانية والإغاثية في معبر رفح البري



وأوضح عوض الغنام مراسل قناة “إكسترا نيوز”، أنه سيارات الإسعاف أمام المعبر تستعد لنقل المصابين من الجانب الفلسطينى بالإضافة لوجود سيارات البعثات الدبلوماسية لإجلاء الأجانب التابعين للبعثات الأجنبية، ووجود عدد من السيارات التابعة للقافلة المصرية للتحالف الوطنى، حيث عبرت اليوم 50 شاحنة، وربما يصل العدد لـ 70 شاحنة.



وأشار عوض الغنام، جميع سيارات الإسعاف التى وصلت بالمصابين لمعبر رفح كانت برفقة الصليب الأحمر، ونحن بصدد دخول هذه السيارات، وبعدها سيتم نقل المصابين، حيث يتم الكشف عليهم وتحديد الحالة الصحية لهم، أما عن المساعدات فهى مستمرة ولم تتوقف حتى هذه اللحظة.

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، تفاصيل جهود الشباب المصري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلًا إنهم عملوا أكثر من 80 ألف ساعة بداية من تفريغ الطائرات، حتى إعادة شحنها في مخازن، وإعادة توصيلها إلى غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنّه منذ الثامن من أكتوبر استطاع الهلال الأحمر التنسيق مع نظيره الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة وكل المؤسسات الموجودة في مصر لتوصيل المساعدات.

وأكد أن ما قدمته مصر من مساعدات لقطاع غزة أكثر من ما قدمته من الدول العربية كلها، لافتًا إلى أن مطار العريش الدولي مازال يستقبل العديد من الطائرات، حيث يعمل الشباب المصري ليل نهار.

وتابع: "ثمة تعاون تنسيق ومستمر بين حياة كريمة وبنط الطعام والتحالف الوطني وكل المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى الذين وصلوا المستشفيات".