وكيل صحة الشرقية يتابع الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية بمستشفى أبوكبير المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تفقد الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية ببعض الأقسام، نظراً لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، منها قسم الحضانات.

وراجع وكيل الوزارة خطوط السير بالمستشفى، ووجه ببعض الملاحظات وإجراء بعض التعديلات لتنظيم العمل بالمكان البديل، بما يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، قبل بدء التشغيل الفعلي واستقبال الحالات به، وذلك تنفيذاً للتعليمات السابقة بعدم دخول أي حالات جديدة لقسم الحضانات لحين الانتهاء من نقلها في المكان البديل وتوصيل شبكة الغازات به.

كما تفقد وحدة العناية المركزة للجهاز الهضمي، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية، بقدرة استيعابية ١٤ سرير، وتفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة بكفاءة، متفقداً وحدة التعقيم، وقام بمراجعة خطوط السير بها، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي للآلات والأدوات المعقمة تكفي لمدة ٣ أيام عمل.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مبنى الصيدليات والأقسام الإدارية، كما قام بمناظرة مؤشرات أداء العمل بمكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف الأدوية للمرضى، وقام بمناقشة مديرة المستشفى بشأن مراجعة الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج المختلفة للمرضى، وإجراء العمليات الجراحية لهم، وتوفير بعض الكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وناقش وكيل الوزارة تسكين بعض الأقسام الإدارية بالمستشفى، في الأماكن البديلة، ونقل مخازن الأدوية، في الأماكن المناسبة لها بما يتناسب مع معايير السلامة والصحة المهنية، وتحقيق السيولة المطلوبة، والاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة، نظراً لضيق الأماكن، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد للمستشفى، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.