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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضمن "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك".. التصويت بكثافة رسالة شعب مصر إلى الخارج

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقيه، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هى بمثابة رسالة المصريين إلى الخارج، بأن الشعب المصري يقف في صف القيادة السياسية الواعية.

وأوضح الرشيدي خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، أن المستجدات التى تحيط بالدولة المصرية من كل جانب تدعو جموع المصريين إلى الوعى واليقظة، وذلك لمجابهة أي مخاطر قد تحاك ضد الدولة المصرية.

ودعا وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جمبع المعلمين والمعلمات إلى النزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لأن ذلك أبلغ رسالة يعبر بها الشعب المصري عن التفافه حول الوطن وقيادته السياسية الحكيمة.

وحذر الرشيدي من الانسياق وراء الدعوات المغرضة والشائعات المخربة التى تنال من أمن واستقرار الوطن.

ولفت الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن هذا اللقاء يأتي فى إطار الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" والتى يقودها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، مشيرا إلى استمرارية الفعاليات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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