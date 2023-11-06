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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بحضور محمد العدل ومدحت صالح.. صور من جنازة الراحلة ليلى صديق

ليلى صديق ومدحت صالح
ليلى صديق ومدحت صالح

شيع عدد من الفنانين جنازة الراحلة ليلى صديق، زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، منذ قليل والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

 

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ليلى صديق، وهم:" الفنان مدحت صالح زوجها السابق، الموسيقار عمرو سليم، سامح الصريطى، فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

جنازة الراحلة ليلى صديق

 

وفاة زوجة مدحت صالح السابقة 

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد فترة صراع مع المرض.

 

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاتها، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلي صديق» .

جنازة الراحلة ليلى صديق
جنازة الراحلة ليلى صديق
الجريدة الورقية