بحضور محمد العدل ومدحت صالح.. صور من جنازة الراحلة ليلى صديق

شيع عدد من الفنانين جنازة الراحلة ليلى صديق، زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، منذ قليل والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ليلى صديق، وهم:" الفنان مدحت صالح زوجها السابق، الموسيقار عمرو سليم، سامح الصريطى، فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

جنازة الراحلة ليلى صديق

وفاة زوجة مدحت صالح السابقة

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، وذلك بعد فترة صراع مع المرض.

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاتها، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلي صديق» .

جنازة الراحلة ليلى صديق