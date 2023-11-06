تموين أسيوط يضبط 16800 زجاجة عصير غير صالحة للاستخدام قبل تداولها للجمهور

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين في أسيوط والوليد سمير مدير إدارة تموين أبوتيج، وتم تشكيل فرق من المفتشين وضباط الشرطة المختصين لمراقبة المخازن والمتاجر وضبط أي منتجات غير قانونية أو مخالفة للمواصفات المحددة.

خلال الحملة، تم ضبط 52 شيكارة من الدقيق البلدي المدعوم، ووزنها الإجمالي بلغ 2600 كجم، وكانت تم تجميعها بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء على أنها دقيق فاخر. وتأكدت المفتشين من أن الدقيق المضبوط يعد منتجًا مدعومًا ويجب أن يتم توزيعه بأسعار تناسبية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 16800 زجاجة من عصير غير مطابقة للمواصفات المحددة وتم التحتفظ عليها بعد سحب العينات وفي انتظار نتيجة التحليل.

وتم أيضًا تحرير 21 تقريرًا لإثبات حالة المخابز التي تنتج خبزًا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية واستدعاء أصحاب المخازن والتجار للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويأتى ذلك في اطار التدابير الاحترازية الصارمة التي يتم اتخاذها في مصر لضمان توزيع السلع التموينية بشكل عادل وفقًا للمواصفات المحددة ولا يزال هناك بعض أصحاب المخابز يتلاعبون في كمية الدقيق المخصصة لهم من خلال التلاعب في وزن الخبز، وبناء علي توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، فإن جهود مديرية التموين في محافظة أسيوط بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين في أسيوط تأتي في إطار حملة مستمرة لمكافحة التلاعب في السلع المدعومة وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في مصر لمكافحة الغش والتزوير في السلع التموينية، والتي تهدف إلى ضمان توفر المنتجات المدعمة للجميع بأسعار مناسبة وذات جودة عالية. من المهم أن يشعر المواطنون بالثقة في المنتجات التموينية التي يستهلكونها وأن يتم توفيرها بطرق شرعية عادلة.

وبفضل التنسيق الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمفتشين ومسؤولي المديريات، يتم تعزيز الرقابة ومكافحة الغش في سوق التموين. ومع استمرار هذه الحملات وزيادة الوعي العام حول أهمية شراء المنتجات القانونية والمطابقة للمواصفات، ستتحسن جودة المنتجات المتاحة في الأسواق وستعمل الدولة على الحفاظ على رفاهية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات