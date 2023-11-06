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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق دورة بناء قدرات السودانيين في مجال الحماية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

انطلقت صباح اليوم، فعاليات دورة بناء قدرات الكوادر الشابة في السودان بمجال الحماية، والتي تتواصل بمقر الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالقاهرة حتى الخميس 9 نوفمبر الجاري. 

 

افتتح أعمال الدورة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمود قنديل عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الهيئة العلمية للأكاديمية، وإسلام أبو العينين مدير البرامج بالمنظمة.

 

يشارك في الدورة 25 من الشابات والشباب من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحركات الشبابية من السودان، والتي تعمل على بناء قدراتهم في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والتدخلات، وسبل المساهمة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الجارية في البلاد، خاصة في سياق النزاع المسلح الجاري.

 برنامج بناء القدرات في مجال الحماية

تأتي الدورة في سياق برنامج بناء القدرات في مجال الحماية، والذي يعد المحور الثاني من محاور عمل أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي أنشأتها المنظمة في يوليو 2023 لتنسيق وتوسيع منهجية عمل أنشطتها في مجال التربية على حقوق الإنسان.

وتتزامن الدورة التدريبية الحالية مع الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل الكادر المهني والموجه في عامه الأول لجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه حالياً 96 من الشابات والشباب المصريين والعرب المقيمين في مصر.

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