عاجل
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مسئول بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في غزة إسرائيل تخرج لسانها للعالم وتنشر فيديو قاسي يتعارض مع المواثيق الدولية.. شاهد أستاذ قانون دولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لسكان قطاع غزة
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بغزة إلى معبر رفح البري

عبور مزدوجي الجنسية
عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري.

ولفتت إلى توافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

ووقت سابق، كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، حقيقة إيقاف دخول المصابين من قطاع غزة إلى مصر خلال الساعات الماضية عبر معبر رفح البري.

txt

الصين: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لتسوية الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة

txt

بلينكن: نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة

توقف عبور المصابين من غزة

وقال إن دخول الأجانب إلى مصر من معبر رفح وكذلك المصابين من قطاع غزة متوقف تمامًا على مدار 48 ساعة، مؤكدًا أن المشهد تغير اليوم لتعود حركة نقل المصابين من فلسطين مرة أخرى.

وأوضح أن سيارات البعثات الدبلوماسية عادت كذلك إلى معبر رفح لإجلاء الأجانب من قطاع غزة من خلال معبر رفح خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن عددًا من المصابين دخلوا بالفعل من قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات تستمر في الدخول عبر معبر رفح وحتى الآن دخلت ما يقرب من 50 شاحنة حتى الآن نحو قطاع غزة ومن المتوقع أن يصل عدد الشاحنات بنهاية اليوم إلى 70 شاحنة من المساعدات.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة بسبب القصف المستمر من جانب قوات الاحتلال للمخابز في القطاع ما تسبب في أزمة غذائية كبيرة خلال الفترة الحالية في القطاع.

 

 

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 24 مجزرة في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد شهداء قطاع غزة وصل إلى 10 آلاف شهيد

طرق التبرع لسكان قطاع غزة

وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: تصريحات وزير بحكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة نوويًا جنون

سبب ظهور الأوبئة في قطاع غزة (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة
الجريدة الورقية