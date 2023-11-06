وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بغزة إلى معبر رفح البري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري.

ولفتت إلى توافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

ووقت سابق، كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، حقيقة إيقاف دخول المصابين من قطاع غزة إلى مصر خلال الساعات الماضية عبر معبر رفح البري.

توقف عبور المصابين من غزة

وقال إن دخول الأجانب إلى مصر من معبر رفح وكذلك المصابين من قطاع غزة متوقف تمامًا على مدار 48 ساعة، مؤكدًا أن المشهد تغير اليوم لتعود حركة نقل المصابين من فلسطين مرة أخرى.

وأوضح أن سيارات البعثات الدبلوماسية عادت كذلك إلى معبر رفح لإجلاء الأجانب من قطاع غزة من خلال معبر رفح خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن عددًا من المصابين دخلوا بالفعل من قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات تستمر في الدخول عبر معبر رفح وحتى الآن دخلت ما يقرب من 50 شاحنة حتى الآن نحو قطاع غزة ومن المتوقع أن يصل عدد الشاحنات بنهاية اليوم إلى 70 شاحنة من المساعدات.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة بسبب القصف المستمر من جانب قوات الاحتلال للمخابز في القطاع ما تسبب في أزمة غذائية كبيرة خلال الفترة الحالية في القطاع.