عطارد يصل لأبعد نقطة من الشمس.. الليلة

يصل كوكب عطارد إلى أبعد نقطة في مداره من الشمس اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، وذلك عند الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (5:40 مساءً بتوقيت غرينتش).

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يدور عطارد حول الشمس في مدار إهليلجي، مما يعني أن المسافة بينه وبين الشمس تتغير بمرور الوقت عند الحضيض، وهي أقرب نقطة إلى الشمس، يكون عطارد على مسافة 45,926,546 كيلومتر من الشمس أما عند الأوج وهي أبعد نقطة عن الشمس، يكون على مسافة 69,862,206 كيلومتر من الشمس.

هذا الاختلاف الكبير في المسافة، حيث أن عطارد يتلقى أكثر من ضعف الطاقة من الشمس عند الحضيض بالمقارنة مع الأوج ومع ذلك، فإن هذا لا يحدث فرقًا كبيرًا في المظهر التلسكوبي لعطارد، حيث يمكن رؤية القليل من التفاصيل على سطحه عن طريق التلسكوبات الأرضية.

لا يمكن رؤية عطارد حاليًا لأنه قريب جدًا من الشمس، على بعد 2 درجة فقط منها، ومع ذلك يمكن رصده باستخدام الأقمار الصناعية مثل "سوهو"، والتي يمكنها حجب وهج ضوء الشمس ورصد الأجسام القريبة منها.