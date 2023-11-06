كلية "آثار الفيوم" تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

شهد الدكتور محمد كمال خلاف، عميد كلية الآثار، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

حضر فعاليات الحفل الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا طه عباس، منسق الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الإثنين بالكلية.

استعرض الدكتور محمد كمال أقسام الكلية المختلفة ودورها في إعداد خريج متميز وتقديم كل الإمكانات المتاحة للطلاب وتشجعيهم على التميز العلمي والتميز في الأنشطة الطلابية.

وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تميزوا على مستوى الكلية الذين سوف تقدم لهم الكلية دورة مجانية في برامج التسجيل والتوثيق ثلاثي الأبعاد.

كما رحبت الدكتورة رشا طه بالطلاب الجدد في رحاب كلية الآثار بجامعة الفيوم، وأكدت أن الكلية تعد من الكليات المتميزة على مستوى كليات الآثار بالجامعات المصرية الأخرى، ووجهت الدعوة للطلاب بضرورة المشاركة الطلابية في كل الأنشطة.

وفى النهاية تم تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس و الإداريين على مجهوداتهم وتعاونهم فى الأنشطة الطلابية بالكلية.

ندوة كنوز آثار الفيوم

من جهه أخرى شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، ندوة كنوز آثار الفيوم، التي حاضر خلالها الدكتورة رشا طه الأستاذ المساعد بكلية الآثار بالفيوم ورئيس لجنة الوعي الأثري بالكلية، ونرمين عاطف مديرة وحدة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الإثنين بمقر الكلية. أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحدثت الدكتورة نجلاء سعد حول الأهمية التاريخية والسياحية لمحافظة الفيوم كونها تضم آثارًا ممثلة لحقب زمنية متنوعة وتتميز بموقعها للجغرافي وطبيعتها الملائمة للسياحة.

وشددت على ضرورة زيادة وعي أفراد المجتمع وعلى رأسهم طلاب وطالبات الجامعة بالآثار والعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

من جانبها تناولت الدكتورة رشا طه التوعية بقيمة الآثار الثابتة والمحفوظة داخل المتاحف وحمايتها من التلف البشري المتعمد وغير المتعمد، وأضحت دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري. كما أكدت ضرورة اتباع كل التعليمات والقواعد داخل المناطق الأثرية والمتاحف. وأشادت بالاهتمام الكبير من جانب الدولة بتطوير المناطق الأثرية وقطاع المتاحف إلى جانب معامل ترميم الآثار التى تؤدي دورًا كبيرًا في علاج وصيانة الآثار.

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