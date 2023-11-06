ماذا يحدث للجسم عندما تأكل الكثير من الجبن؟

يعد الجبن جزءًا أساسيًا من المطبخ وهو ببساطة جزء من قوائم طعام معظم الأشخاص سواء كان ذلك على شطيرة أو بيتزا أو على المعكرونة، فإن الجبن لديه العديد من المواهب وينجح دائمًا.

لا حرج في ذلك، على الأقل طالما حافظت على استهلاكك باعتدال. لأنه إذا تناولت الكثير من الجبن، فقد يكون له تأثير سلبي على جسمك.

هذا ما يحدث عندما تأكل الكثير من الجبن

الجبن يمكن أن يسبب التهابات في الجسم، ويحتوي الجبن على العديد من الأحماض الدهنية المشبعة الضارة على وجه الخصوص، يوجد حمض الأراكيدونيك بكميات كبيرة في جودا وكاممبرت، كما تقول خبيرة التغذية أولغا مالياروفا لـ MedicForum.

قد يساهم في تطور الالتهابات مثل التهاب المفاصل كما تساهم عيوب الجلد مثل حب الشباب في التطور، والكثير من الجبن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تناول الكثير من الجبن مع الدهون المشبعة غير الصحية يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكنك تطوير قلبك والدورة الدموية، وعلى جانب المنزل يمكنك الحصول على الأنسولين أو نوبة قلبية.

يحذر اختصاصي التغذية من أن "الجبن المملح معروف بأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم".

الجبن يضعف الكبد

يمكن أن تضعف وظائف الكبد إذا تناولت الكثير من الجبن. يتم تقليل إزالة السموم.

الجبن يمكن أن يسبب الالتهابات أثناء الحمل

يعد الحليب الخام والأجبان الطرية والجبن الأزرق مثل كاممبرت أو فيتا أو ليمبرجر خطيرًا بشكل خاص أثناء الحمل. لأنها يمكن أن تسبب العدوى، وفي أسوأ الحالات، تشكل خطراً على الطفل.