اندرايف تكرم أفضل 10 سائقين في القاهرة والإسكندرية

احتفلت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، بمرور 10 سنوات على تأسيسها من خلال إقامة احتفالية خاصة لتكريم أفضل 10 سائقين في محافظتي القاهرة و الاسكندرية، وجاء اختيارهم وفقاً لـ السائقين الذين حققوا أكبر عدد من الرحلات على التطبيق على مدار العام، والذين حصلوا على تقييمات جيدة من المستخدمين.



أقيمت الاحتفالية الاولى في القاهرة في الـ 11 من شهر أكتوبر بينما أقيمت الاحتفالية الثانية في الاسكندرية في الـ 26 من نفس الشهر، وحرص فريق عمل اندرايف خلال الاحتفالية على التواصل مع السائقين والاستماع إلى اقتراحاتهم و متطلباتهم خلال الفترة المقبلة من خلال فقرة الأسئلة ، كما شارك كل منهم تجربته مع التطبيق وكيف تغيرت حياته على المستوى الانساني والمهني منذ انضمامه الى اندرايف.



قال معتز توبة ، ممثل تطوير الأعمال لـ اندرايف في الشرق الاوسط :" الاحتفال بأفضل 10 سائقين في القاهرة والإسكندرية هي مبادرة من اندرايف للتعبير من قبل الشركة عن اعترافها واشادتها بمجهودات هؤلاء السائقين وتفانيهم في العمل، وهذا أمر عظيم أن نرى مجهوداتهم مقدرة ومعترف بها قبل كل من الشركة والمستخدمين ، وتهانينا لجميع السائقين الذين حققوا أكبر عدد من الرحلات وحظوا بتعليقات إيجابية من المستخدمين ، إنها شهادة على خدمتهم الاستثنائية واحترافهم".



روى أحد السائقين المكرمين في احتفالية القاهرة تجربته مع اندرايف قائلا :" انا من ضمن أوائل السائقين الذين انضموا إلى تطبيق اندرايف في مصر قبل ثلاث سنوات ومنذ اليوم الأول الذي انضممت فيه إلى التطبيق وأنا أؤمن أنه سيكون واحداً من أهم التطبيقات الرائدة في مجال النقل الذكي بـ السوق المصري، ليس فقط للمستخدمين بل ايضاً للسائقين لأنهم يتمكنون من تحقيق المزيد من المكاسب المادية بسبب عمولة التطبيق التي لا تتعدى 10% بينما تحصل التطبيقات المنافسة من 20 الى 25%".



وخلال الاحتفالية في القاهرة و الإسكندرية، نظم فريق عمل اندرايف بعض النشاطات للسائقين من خلال عرض تقديمي عن شركة اندرايف وكيف تأسست في 2013 وما حققته خلال الـ 10 سنوات، ثم المشاركة في مسابقة اونلاين تضمنت 15 سؤالاً عن الشركة، وحصد الفائزان في مسابقة بـ القاهرة والاسكندرية على هاتف محمول HUAWEI nova Y61، كما كرم فريق عمل اندرايف السائقين خلال حفل العشاء بمنحهم درع تكريمي كونهم أفضل 10 سائقين في كل من المحافظتين.