OPPO تعرض أحدث ابتكاراتها مع كوالكوم في قمة سناب دراجون 2023

عرضت OPPO النتائج الرائعة لشراكتها التكنولوجية مع كوالكوم تكنولوجيز اثناء قمة سناب دراجون 2023 في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكأحد الشركاء الرئيسين لشركة كوالكوم، أزاحت OPPO الستار عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في الهواتف الذكية والمنتجات الأخرى التي يرتديها العملاء بما في ذلك تكنولوجيات تتبع الشعاع التي ترتكز على الهاردوير والمتوافرة في نظام Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform، فضلاً عن الساعة المُبتكرة OPPO Watch Pro 4 والمزودة بمنصة Snapdragon W5 Gen 1 Wearable Platform، بالإضافة إلى OPPO MR Glass Developer Edition التي أطلقت مؤخراً والتي تدعم منصة Snapdragon Spaces™ XR Developers Platform.

وبجانب استعراض أحدث التكنولوجيات والمنتجات الجديدة والمبتكرة، أعلنت OPPO كذلك أن هواتفها الذكية الرائدة في المستقبل ستكون من أوائل الهواتف التي تحتوي على نظام Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform، مما يُقدم تجارب مميزة لكل عملاء OPPO في مختلف البلاد حول العالم.

وقال بيتي لاو، نائب رئيس شركة OPPO، "تعاونت OPPO وكوالكم تكنولوجيز خلال السنوات الماضية على نحو وثيق في العديد من المحاور مثل ابتكار المنتجات، وتطوير التكنولوجيات المُتقدمة، وتنمية البيئة التكنولوجية التي تدعم وتعزز الابتكارات الجديدة. يسمح لنا التعاون مع كوالكوم تكنولوجيز بإعادة تعريف أداء الهواتف الذكية الرائدة وتوفير تجارب استثنائية لعملائنا حول العالم.