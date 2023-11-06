"زراعة الغربية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

نظمت مديرية الزراعة بالغربية ،صباح اليوم الإثنين، ندوه ارشاديه عن محصول بنجر السكر، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، والدكتور مصطفى عبدالجواد فرج رئيس مجلس المحاصيل السكرية وبحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية .

حضر الندوة المهندس فخرى باز، مدير الإدارة العامه للثروة الحيوانيه المهندس علاء الطناحى مسؤل بنجر السكر بمديرية الزراعة بالغربية . المهندس سامى ابونار مدير الإدارة الزراعيه بقطور . المهندس ياسر عزت رئيس قسم الارشاد بالإدارة الزراعية بقطور.

وشهدت الندوة تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي و مزارعى الناحية و ذلك بناحية العمه مركز قطور .

حيث بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد ابو شادى ،وكيل وزارة الزراعة بالغربية؛ الذى رحب بالحضور

وتناول وكيل زراعة الغربية اهم التوصيات الفنيه لمحصول البنجر من حيث طرق الزراعة والكثافة النباتية و الخف والاحتياجات السماديه والاحتياجات المائيه المناسبة وأفضل المعاملات الزراعية لزيادة المحصول ونسبة السكر وكذلك اهم الامراض والآفات الحشرية التى تصيب النبات طوال فترة النمو مع شرح مفصل لكافة التوصيات الفنية‌، واستكمل أبو شادي الحديث عن أهمية دور وزارة الزراعة فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌

وأشار إلى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل وخصوصا القمح.



وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والإستعدادات التي تم إتخاذها تجاه تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح وأشار أبو شادى إلى أن الدوله وضعت سعر استرسادى لاردب القمح (1600 جنيه) للموسم الزراعى 2023-2024 وفى نهايه اللقاء تم فتح باب المناقشة للإستماع إلى آرائهم واسئلتهم والرد عليها.