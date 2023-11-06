إطلاق realme C53 بمساحة تخزين 128 جيجابايت وشحن بقوة 33 وات

أطلقت ريلمي، أسرع العلامات التجارية نموًا في عالم الهواتف الذكية، اليوم هاتفها الجديد في سلسلة C للفئة الاقتصادية realme C53، وهو الهاتف الذي سيغير قواعد اللعبة في هذه الفئة بمواصفات غير مسبوقة مع أكبر ذاكرة في فئته وهي 12+128 جيجابايت، وشحن SuperVOOC بقوة 33 واط وتصميم أنيق وفريد، أيضاً سيميز هذا الاصدار بنسخة من “Dynamic Island” أو “Mini Capsule” بنظام الأندرويد لتقديم تجربة برمجيات رائدة.

يتميز ريلمي C53 بمجموعة من المميزات الجديدة تمامًا التي لا يمكن أن يقدمها أي هاتف ذكي في هذه الفئة، حيث يأتي الجهاز مع شحن SuperVOOC بقوة 33 واط وتصميم أنيق وفريد. وتم إنتاج realme C53 كجهاز يلبي جميع المتطلبات الوظيفية والتشغيلية والجمالية المناسبة، مما يجعله مميزا في فئته. كما يعزز إطلاق realme C53 أيضًا التقليد المستمر لشركة ريلمي في التحديثات الاستراتيجية لأجهزتها من سلسلة C.

في وقت سابق في مصر، أعقب إطلاق C55 من ريلمي ارتفاعًا مذهلاً في المبيعات التي حطمت الرقم القياسي للعلامة التجارية في السوق المصري.

وحقق ريلمي C55 إنجازين متقدمين تماشيا مع وضع العلامة التجارية ريلمي كشركة رائدة في ابتكار صناعة الهواتف الذكية “Dare to Leap” وبتقديم ريلمي C55، أصدرت شركة ريلمي أول نسخة من “Dynamic Island” أو “Mini Capsule” بنظام الأندرويد لتقديم تجربة برمجيات رائدة. كما أنهم أول سلسلة C وصمموا مع واجهة المستخدم ريلمي 4.0 كفكرة مبتكرة.

ومع realme C53، تقوم شركة ريلمي بصناعة جهاز متقدم آخر ضمن فئة الهواتف الذكية بأسعار معقولة. كما تم دمج نقاط البيع الفريدة ل realme C53بناءً على تقييم ريلمي لتنوع احتياجات العملاء. على مر السنين، أدى استيعاب ملاحظات العملاء حول تحديث الأجهزة إلى تحسينات استراتيجية في سلسلة C تركز على ثلاثة مجالات رئيسية وأساسية؛ دقة الكاميرا العالية، وسعة التخزين الكبيرة، والشحن السريع.

وتعد ذاكرة الجهاز واحدة من نقاط البيع الفريدة في realme C53، وهي تحديث أولي في هذه الفئة. مع ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط بسعة 256 جيجابايت بسرعة تشغيل أعلى، لذلك يعد realme C53 ثورة في عالم الهواتف الذكية. وهو الهاتف الوحيد في هذه الفئة الذي يدعم شحن SuperVOOC بقوة 33 واط ويأتي بسعة تخزين 12+128 جيجابايت.

من بين المميزات الأخرى، كاميرا بدقة 50 ميجابكسل بسعر لا يقاوم، وتصميم رائع باللونين الأسود والذهبي، وهو الهاتف الوحيد في هذه الفئة المصمم بأنحف هيكل مثل آبل بسمك 7.89 ملم ووزن 182 جرام.

لدى realme C53 أفضل هيكل جمالي مع بساطة وأناقة رائعة، مع تأثير نقشة الخط الذهبي وتأثير الضوء الذهبي على الجزء الخلفي اللذين يشبهان الشريط الذهبي والإضاءة الكاشفة، مما يجسد لحظة فخر وسرور بالإصدار الجديد.