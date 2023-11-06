الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمود الونش يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة لمران الزمالك

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

 

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محمود حمدي الونش

وخضع "الونش" لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وحرص معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت، على الحضور مبكرا لمقر نادي الزمالك للاطلاع على بعض التفاصيل من الجهاز المعاون والجهاز الاداري والطبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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