الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 74234 مخالفة مرورية متنوعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 واصلت الإدارة العامة للمرور في  وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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 حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (74234) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

19841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

636 مخالفة السير بدون تراخيص.

1420 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

21 مخالفة موقف عشوائى.

2 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

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