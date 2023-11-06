محافظ الشرقية يُتابع إنشاء محطة صرف صحي "القبة - التلين"| صور

ويتفقد إحلال وتجديد كوبري عزبة عاصم..

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي "القبة - التلين" بمنيا القمح والمُقامة على مساحة 8 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم ( مرحلة أولى )، وبتكلفة مبدئية 200 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القريتين والقرى المجاورة.

قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المشروع والذي يضم 20 وحدة مابين أحواض تهوية وترسيب مرحلية ومزج بالكلور وطلمبات رفع الحمأة الزائدة وأحواض تجفيف الحمأة وغرف للجهد المنخفض والمتوسط والمحولات والتحكم ، بالإضافة إلى محطة رفع القبة بنسبة تنفيذ 70 % وشبكات إنحدار بطول 6 كم ، بنسبة تنفيذ 95 % ، ومحطة رفع التلين بنسبة تنفيذ 60 % وشبكات إنحدار بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 75 %.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاه عزبة عاصم الرابط بين الوحدتين المحليتين الجُديدة والتلين على بحر مويس والمُقام بتكلفة 2 مليون و 700 جنيه ، وذلك لخدمة الأهالي وتحقيق عبور آمن لهم.

رافق محافظ الشرقية في الجولة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والمهندس محمد نبية المشرف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشركة المنفذة، والمهندس ميلاد عطية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال المشروع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % وجاري الأنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديداً يٌساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

أكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت اعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لإحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية خلال الجولة اللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول لزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.