المشاركة فى الانتخابات حق وواجب .. ندوة لمركز النيل بأسيوط بقرية البورة

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية البورة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط ندوة حول “المشاركة فى الانتخابات حق مشروع وواجب وطنى” بمقر الجمعية

تأتى هذه الندوة فى إطار فعاليات الحملة الاعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى حول "الاستحقاقات الانتخابية" تحت شعار "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك"

استهدف اللقاء التعرف على مفهوم وأهداف المشاركة السياسية وكيفية تفعيلها وإلقاء الضوء على ألآثار المترتبة على المشاركة الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة

افتتحت فعاليات الندوة نوال محمود فرغلى مدير عام الجمعية مؤكدة على دور مؤسسات المجتمع فى التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم نحو الوطن لتحقيق التنمية والتقدم المنشود

أكد على مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الجمعية على الدور الهام للعمل التطوعى فى تنمية وتقدم المجتمع

وبدورها تناولت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط الحديث حول أهمية الاتصال المباشر فى رفع الوعى المجتمعى بالمشاركة السياسية الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة خلال الحملة الاعلامية التى تستهدف معظم فئات المجتمع المختلفة من خلال تنظيم الأنشطة الاعلامية المتنوعة واستضافة المتخصصين للتحدث والتحاور مع الجمهور المشارك حول محاور وموضوعات الحملة

وأدار اللقاء فاطمة أحمد حسين اخصائى إعلام أول ومسئول البرامج بمركز النيل للإعلام بأسيوط

حاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة محمد عبدالباقى أستاذ الاعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط والتى أستعرضت مفهوم المشاركة السياسية وإنها أساس نجاح وتقدم المجتمع والفرق بين المشاركة السياسية الإيجابية والسلبية وأنواع المشاركة "تطوعية وسياسية وشعبية وتنموية" والمشاركة الفعالة تبدأ من تفاعل المواطن بالأحداث الجارية والقيام بدوره نحو المجتمع والمشاركة فى الانتخابات حق كفله الدستور لمن تنطبق عليه شروط الترشح أو الانتخاب والإدلاء بصوته فى الصندوق الانتخابى وأسس الاختيار السليم بين المرشحين

كما أضافت عبدالباقى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب تأديته على أكمل وجه وهى مظهر حضارى من أبرز وأهم مظاهر التعبير عن الرأى تعكس مدى إحساس المواطن بمشكلات المجتمع وحرصه على تجاوزها من أجل تحسين مستوى الحياة للوصول للأفضل كما أنها تتيح بموجب القانون فرص التعبير عن الرأى فى مناخ ديمقراطي سليم وأن للإعلام بجميع وسائله وأدواته دورا هائلا فى تهيئة المواطن لممارسة حقوقه وواجباته السياسية كما ينبغى

وفى ختام اللقاء تم فتح الحوار والرد على تساؤلات الحضور من عضوات الجمعية الرائدات الريفيات والمتطوعات بجمعية تنمية المجتمع بقرية البورة.

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للاعلام بأسيوط