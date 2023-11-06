كورال القومي لثقافة الطفل "سلام" يحتفل بانتصارات أكتوبر ببيت السحيمي.. الخميس

حفل غنائى يقيمه كورال "سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أد. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أد. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وبيت السحيمي بإدارة د.بلال الشيخ يقيم كورال "سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض.

يقام الحفل الغنائي مساء الخميس الموافق يوم ٩ نوفمبر 2023 في مركز إبداع بيت السحيمي، وذلك الساعة الثامنة مساء، حيث يتم تقديم العديد من الأغنيات منها اغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، حكايات الانتصار كلمات سامى شاكر، ٥٠ سنة كلمات أحمد طلب، مصر تستحق كلمات خالد تاج الدين، توزيع وألحان وائل عوض.

كما يتغنى الكورال بمجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل، ويتضمن الحفل إلقاء شعرى درامى لمجموعة من شباب الكورال.