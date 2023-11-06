كشف ملابسات مشاجرة عنيفة في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بسوهاج لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية وتم ضبط طرفيها.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول(مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار نارى – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") ، طرف ثان(مزارع - شقيقه).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.