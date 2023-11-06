حكم رادع بحق 3 متهمين في "داعش الجيزة"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الجيزة" كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم والتنظيم التابعين له علي قوائم الإرهاب.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم الاول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماه " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

سرق شقة سيدة.. قرار جديد ضد لص المساكن في المعادى



أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق" وفر هاربا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وأقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة بأساليب مختلفة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة المجنى عليها بأسلوب التسلق بعد أن تأكد من غياب المجنى عليها واستولى على محتوياتها.

من ناحية أخرى، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارَا بتأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين بقضية اللجان الإعلامية للإخوان، لجلسة 19 فبراير.

تضمن أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.