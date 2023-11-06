إعفاء ذوي الهمم من طلاب جنوب الوادي من الخدمة العسكرية

حضر الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي والعميد اركان حرب سعيد عفيفي مدير منطقة التجنيد والتعبئة بقنا حفل تسليم شهادات الاعفاء النهائي من التجنيد للطلاب من ذوي الهمم بقصر ثقافة قنا اليوم الاثنين.

وعبر عكاوى، عن سعادته بالحفل مشيرا الى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم وتأهيل وتنمية مهاراتهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهد القوات المسلحة ومنطقة تجنيد قنا بقيادة العميد سعيد عفيفي مدير منطقة التجنيد بقنا فيما تقدمه من تسهيلات لأبناء الوطن من ذوي الهمم .

وفى كلمته أكد العميد سعيد عفيفي مدير منطقة التجنيد والتعبئة بقنا، أن إدارة التجنيد والتعبئة بقنا حرصت على تنفيذ كل ما هو متاح لخدمة الطلاب من ذوي الهمم لتيسير وتخفيف العبء عن كاهلهم وكاهل أسرهم وأكد حرص القوات المسلحة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه كافة سبل الدعم والرعاية لذوى الهمم

وتضمنت فعاليات الحفل فيلما تسجيليا عن اجراءات إنهاء التجنيد لذوي الهمم من إعداد منطقة التجنيد بقنا، وفقرات غنائية من كورال كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي تحت اشراف الدكتور عمر عبد الستار وفقرات غنائية لذوى الهمم .

وفى نهاية الحفل قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والعميد سعيد عفيفي بتسليم شهادات إنهاء الخدمة العسكرية للطلاب من ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا والدكتور ابراهيم حسن عميد كلية الدراسات الاسلامية بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى.