الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فتوح يرفض الخضوع لتحقيق الزمالك

فتوح
فتوح

رفض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الخضوع للتحقيق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

txt

شبانة: كولر يرحب بضم عمر كمال ويطالب الخطيب بالتعاقد مع مهاجم

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خضوع الثلاثي  محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي للتحقيق، وعرضهم للبيع، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وخضع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، بينما تجاهل أحمد فتوح الحضور خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس الإدارة بالأمس قد أصدر قرارت هامة منها توجيه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو، بجانب رحيل مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، بجانب تولي معتمد جمال قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

مواد متعلقة

سيد معوض: فتوح لم يحترم ظروف الزمالك

طارق مصطفى: أطالب الزمالك بمنح الفرصة لمعتمد جمال وأحترم تعاقدى مع البنك الأهلى
الجريدة الورقية