فتوح يرفض الخضوع لتحقيق الزمالك

رفض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الخضوع للتحقيق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خضوع الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي للتحقيق، وعرضهم للبيع، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

وخضع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، بينما تجاهل أحمد فتوح الحضور خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس الإدارة بالأمس قد أصدر قرارت هامة منها توجيه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو، بجانب رحيل مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، بجانب تولي معتمد جمال قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.