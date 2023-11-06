الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على مرتكبي واقعة اختطاف عامل بالقاهرة لخلافات مالية

المتهمون
المتهمون

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية  من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف عامل بالقاهرة لوجود خلافات مالية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والانصراف به. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب مزرعة ، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة). 

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه (مالك شركة استثمار عقارى"مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب") ، وإستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزوره لملكية الفيلا فاختمر في ذهنه إختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة المشار إليها، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، وبسؤاله ااتهمهم باختطافه وإحداث إصابته المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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