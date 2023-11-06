الأربعاء القادم.. أسيوط تنظم يوم للتوظيف لتوفير فرص عمل للشباب

أعلنت محافظة أسيوط، عن تنظيم يوم توظيف لفروع “سوبر ماركت شهير” لتوفير فرص عمل للشباب يوم الأربعاء القادم الموافق 8 نوفمبر الجاري 2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً بالتنسيق بين مديريتي العمل والشباب والرياضة وسلسلة مجموعة شركات “سوبر ماركت شهير” بنادى أسيوط الرياضي “نادي البلدية” لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية، مضيفاً إن هذا اليوم التوظيفي يأتي بخلاف الملتقى التوظيفي الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس الذي يرتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب من الجنسين طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل .. جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والدكتور أحمد سويفي القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

وأوضح على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن يوم التوظيف سيتم تنظيمه بعد غد الاربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري بالشراكة مع سلسلة مجموعة شركات مترو خير زمان لتوفير مجموعة من الوظائف وفرص العمل بفروعها بجميع مراكز المحافظة كـ “مدير فرع ومساعد مدير فرع ومسؤول مبيعات وبائع بقالة جافة ومجمدات وكاشير وبقال وبائع لحوم ومشرف كاشير ومشرف بقالة جافة ومشرف أغذية طازجة” لافتاً إلى توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي مشيراً إلى امكانية إرسال السيرية الذاتية لمدير الموارد البشرية “سوبر ماركت شهير” على البريد الالكتروني أضغط هنا أو الإتصال على الأرقام التالية 01286088988 و 01225555745 موضحاً أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.