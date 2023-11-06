بيلنكن يؤكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى غزة (شاهد)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه على علم بحجم القلق، بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال.

وشدد بلينكن كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر، سامح شكري، نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، على السعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن المُحتجزين في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية للشعب الفلسطيني بغزة، ولا بد من وجود ضمان لعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا على أهمية استمرارية واستدامة السلام في المنطقة

وواصل بلينكن أنه من الضروري توافر آلية لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والاغاثية لهم، مؤكدًا أن المساعدات التي يجرى إيصالها إلى غزة غير كافية، وأنهجرى الاتفاق على إنشاء قنوات لإيصال المساعدات إلى غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 66 فلسطينيًا من الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية "النبي صالح" في رام الله، واثنين آخرين من مخيم "الأمعري" ودير قديس برام الله.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من الشهر الماضي، بلغت (2150) حالة، لا تشمل المُعتقلين من قطاع غزة، بما فيهم العمال المُحتجزون حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا، لافتة إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال.

واندلعت، صباح اليوم الإثنين، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مُخيم "الأمعري"، جنوب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المُخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام باتجاه السكان ومنازلهم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا هو أحد طلاب جامعة "بيرزيت"، من حارة بوسط المخيم.

وفي سياق متصل أعلن منسق الهلال الأحمر الفلسطيني على ضميدي، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 10 آلاف شهيد، مع استمرار القصف المكثف على القطاع وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وأعرب منسق الهلال الأحمر الفلسطيني ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الإثنين، من مدينة نابلس ـ عن أسفه الشديد لعدم قدرة المنظمات والمؤسسات الدولية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة في ظل الوضع الراهن الذي وصفه بـ"المأساوي للغاية".