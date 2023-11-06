إصابة بيلينجهام تهدد مشاركته في مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

تعرض لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام أمس الأحد، لإصابة قوية خلال مواجهة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وانتهت مواجهة الريال أمام فاليكانو بالتعادل السلبي 0/0، في المواجهة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل إصابة بيلينجهام مع ريال مدريد، حيث أكدت بإن اللاعب الإنجليزي خضع لفحوصات طبية عقب نهاية المباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفحوصات الطبية أوضحت تعرض بيلي لخلع في الكتف، لكن الإصابة ليست خطيرة.

وأكدت "ماركا" أن مشاركة بيلينجهام أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا محل شك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الرغبة التي أظهرها أنشيلوتي في عدم الجازفة باللاعب، حتى يتماثل للشفاء الكامل ليكون مستعدًا خلال مواجهة فالنسيا السبت المقبل.

وتسود حالة من القلق لدي الجهاز الفني للريال بقيادة كارلو أنشيلوتي في أن تكون مدة غياب بيلينجهام طويلة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب سنتياجو بيرنابيو.