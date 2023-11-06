الفريق أسامة ربيع يستقبل نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية لبحث سُبل التعاون

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السيدة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية على رأس وفد برلماني كوري رفيع المستوى، بحضور السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك بمنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.



تأتي الزيارة بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس.



في مُستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالوفد البرلماني الكوري، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات المصرية – الكورية، وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري لاسيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر، لاسيما في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة من زخمٍ إيجابيٍّ على كافة الأصعدة.



وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تتعاون بالفعل مع إحدى الشركات الكورية بهدف تحويل 6 قاطرات ومعديتين للعمل بالغاز الطبيعي المسال "LNG" في إطار استراتيجيتها الطموحة نحو تحويل أسطولها البحري إلى أسطول صديق للبيئة.

وأكد الفريق ربيع على ما تستهدفه استراتيجية التطوير المستمرة للمجرى الملاحي من الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز تنافسيتها ورفع تصنيفها العالمي، بزيادة قدرتها العددية والاستيعابية، ورفع عامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي تلعب دوراً مهماً في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

ومن جانبها أعربت كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية عن سعادتها بالتواجد في قناة السويس، ذلك الممر الملاحي الأهم عالمياً، والذي يعد ركيزة رئيسية في محاور ربط تجارتها وصادرتها بعملائها الخارجيين، مشيدة في هذا الصدد بمشروعات التطوير التي تتبناها الهيئة في سبيل الحفاظ على آمان وسلامة حركة الملاحة بقناة السويس.

في نهاية اللقاء، تبادل الفريق أسامة ربيع والسيدة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الهدايا التذكارية، ثم قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الوقع