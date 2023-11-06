كيفية التخلص من العفن الأسود بالبصل

هل سبق أن سألت نفسك عن سبب وجود اللون الأسود على حبّات البصل؟ هذا هو العفن الذي يجب أن تتخلص منه فورًا.

وتتسبب الرشاشية السوداء، وهي عبارة عن فطر شائع بالتربة، بتعفّن البصل.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أنه يجب بتخزين البصل في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين، لتثبيط نمو العفن.

غسل العفن الأسود

ومن الضروري غسل العفن الأسود على القشور الخارجية للبصل تحت صنبور الماء الجاري.

ويمكن أيضًا إزالة الأجزاء المعرّضة للعفن، واستخدام ما تبقى من حبّات البصل.

وإذا كنت مصابًا بحساسية تجاه فطر الرشاشية السوداء، فيجب عدم استخدام البصل المصاب بالعفن الأسود.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن البصل يمكن أن يساعدك في الحماية من السرطان، كغيره من النباتات العشبية الأخرى، مثل الثوم، والنعناع، والريحان، والمريمية.

ويتميز البصل بأنه خال من الدهون والكوليسترول.

ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي)، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS).

ويمكن تخزين حبّات البصل الكاملة في مكان بارد، وجاف، ومظلم، لاستخدامها خلال أربعة أسابيع.