الإيقاع بعاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح في الخليفة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش -عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).

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يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.