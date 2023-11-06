الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 1908 قضايا مخالفات داخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ضبط 284 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

ضبط 3285 قضية سرقة تيار كهربائي

 

حيث وجهت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1908) قضايا متنوعة.

 

ضبط الممرضة سارقة الذهب في الجمالية


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط(ممرضة– مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين– مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى).

وتم ضبط 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – مبلغ مالى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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