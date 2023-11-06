دوري أبطال آسيا .. اتحاد جدة يتأخر أمام القوة الجوية في الشوط الأول

تأخر فريق اتحاد جدة في النتيجة بالشوط الأول أمام نظيره القوة الجوية العراقي بهدف دون رد ، خلال اللقاء المقام بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف في الدقيقة 44 عبر اللاعب علي الجاسم.





واستهل فريق اتحاد جدة منافساته في مشواره بدوري الأبطال الآسيوي بتحقيق فوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المواجهة كاملة، ثم الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يخوض القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

ويشارك فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

ويخوض فريق اتحاد جدة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، عمر هوساوي، مد الله العليان .

خط الوسط: فيصل الغامدي، كانتي، هارون كامارا، رومارينيو، جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما.