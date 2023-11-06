قرار بإحالة متهمين للمفتي في قضية "خلية المرج الإرهابية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بإحالة أوراق متهمين اثنين في قضية "خلية المرج الإرهابية" الى فضيلة المفتى لابداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بالتزوير في الجمالية



جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.



