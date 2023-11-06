المئات يحتشدون في العاصمة التشيكية للإعراب عن دعمهم للفلسطينيين

احتشد ما بين 200 إلى 300 شخص في العاصمة التشيكية براغ للإعراب عن دعمهم للفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الاثنين، أن المشاركين حملوا لافتات وأعلاما فلسطينية، ودعوا إلى وضع حد لقتل الفلسطينيين، وسلطوا الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "مالوسترانسكي نامستي" ببراغ، قبل أن يسيروا إلى ساحة "وينسيلاس".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع بلينكن: ندرك حجم القلق بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال، وأكدنا ضرورة استمرارية واستدامة السلام في المنطقة، وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأكد بلينكن، نعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 35 فلسطينيًا من القدس من بينهم أسرى مُحررون ومستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص من نابلس، و6 من "جنين"، واثنين من قلقيلية وواحدا من طولكرم، وشابين من سلفيت.

ومن جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال 8 بينهم امرأة من مُحافظة "الخليل"، ورجل من بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية "النبي صالح" في رام الله، واثنين آخرين من مخيم "الأمعري" ودير قديس برام الله.