"الإستثمار بمراكز الشباب والدعوة للمشاركة السياسية" ملفات على طاولة المناقشات بالمنيا

عقد مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات الفرعية والفنية والإدارات المعاونة بالمديرية، بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ومعاونى وكيل الوزارة .

وناقش خلال الإجتماع العديد من الملفات المهمة، والتى كان من أهمها الدعوة للمشاركة السياسية من خلال مراكز الشباب ، وتعليق اللافتات للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية فى الإستحقاق الإنتخابى القادم، مع تجهيز المقرات الإنتخابية بالشكل الذى يليق بالحدث ، وبشكل يضمن نزاهة العملية الإنتخابية .

وناقش عكاشة، ملف الإستثمار داخل مراكز الشباب ، مشدداً على أهمية عرض جميع المساحات الشاغرة للطرح الإستثمارى والإعلان على كافة الصفحات والمنصات ، للوصول لكافة رجال الأعمال والمستثمرين ، وتقديم التسهيلات الممكنة ، والتى تحفزهم على الإستثمار فى مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وشدد عكاشة، على مشاركة الكيانات الشبابية التابعة للوزارة ، في جميع فعاليات وزارة الشباب والرياضة ، ولا سيما المبادرات القومية ، ومن ابرزها مبادرة وطن يجمعنا ، والتى تتزامن مع الدعوة لتوحيد الصف داخل المجتمع المصري ، لتكوين حائط صد أمام أية محاولات لشق الصف ، والتصدى للشائعات بمختلف أشكالها.

أوضح أن الوزارة بصدد انشاء مراكز جديدة ، للتخاطب بمراكز الشباب ويجب اختيار مراكز الشباب ، التى تضم في عضويتها الكثير من ذوى القدرات والهمم ، وتخدم عددا كبيرا من الأعضاء، واختتم " عكاشة " حديثه بضرورة تكثيف المتابعات الإدارية ، بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، ومتابعة الملاعب المنجلة وزيادة العضويات بكافة أشكالها ، والإلتزام بتوقيتات العمل الشتوية ، ومراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ، وغيرها الكثير من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير ، وضبط سير وانتظام العمل .

واستمع عكاشة، لتعقيبات مديرى الإدارات على نقاط المناقشة، للوصول إلى أفضل الحلول والنصائح لتطوير الأداء الوظيفي بمراكز الشباب والأندية ، وتقديم كافة الخدمات والأنشطة ، والفاعليات الرياضية ، والثقافية ، والإجتماعية للمجتمع المحيط.