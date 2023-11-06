تكريم أبناء العاملين المتفوقين بمستشفيات جامعة قناة السويس

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى جامعة قناة السويس، حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالمستشفى الجامعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جريش مدير المستشفى الجامعي.

وشارك بالحفل الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي.

وخلال الحفل تم تكريم المتفوقين علميًا، دينيًا، رياضيًا لأعوام 2023 اليوم الإثنين 6 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمستشفيات الجامعية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، تلى ذلك دخول طابور العرض للطلاب المكرمين، ثم فقرات غنائية للأطفال المكرمين.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على أكمل وجه؛ لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ، تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بجهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطقم طبية، وهيئة تمريض وعاملين، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تحتل المرتبة رقم 1 في اهتمامات إدارة الجامعة، لافتاً إلى السمعة العملية والأكاديمية المتميزة التي تتبوءها مستشفيات جامعة قناة السويس.

ووجه رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب المتفوقين والمكرمين مؤكداً أن تفوق الأبناء يأتي نتاجا لمجهود الأسرة، فرغم طبيعة العمل الشاقة بالمستشفيات إلا أن تفوق أبنائهم أكبر دليل على قدرتهم على النجاح في حياتهم المهنية والشخصية ، متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

وهنأ الدكتور أحمد السقا - عبر فيديو مسجل - الطلاب المكرمين، مثمنًا الدعم الكبير الذى يُليه رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية والطاقم الطبي وهيئة التمريض والعاملين

وقدم الدكتور أحمد أنور خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن المستشفى تعيش أزهى عصورها في ظل الاهتمام الكبير الذي يُوليه الدكتور ناصر مندور للمستشفيات الجامعية.

وأكدت الدكتورة مروة عرابي، أن احتفال اليوم يُعد سنة حميدة تنتهجها المستشفى الجامعي لتكريم أبناء العاملين في المراحل الدراسية المختلفة والأنشطة المتنوعه تقديراً لتميزهم.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، عن بالغ سعادتها لتواجدها مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مؤكدة أنها تمثلهم وتفخر بمجهوداتهم الواضحة في عملية التطوير الشاملة للمستشفيات الجامعية، كما تم عرض فيديو للأبناء المتفوقين، وتوزيع شهادات تقدير للمُكرمين.

جدير بالذكر أنه تم تكريم 47 من المتفوقين بمرحلة الثانوية العامة، بالمرحلة الإعدادية، شهادات التعليم الفني، متفوقين دينيًا "حفظة القرآن الكريم " و المتفوقين رياضيًا.