أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 6-11-2023

سجلت أسعار الذهب في السعودية، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا نحو 209.37 ريال، في مقابل سعر 210.30 ريال سعودي أمس الأحد بالسوق السعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 239.28 ريال.

سعر الذهب عيار 22

فيما وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو 219.34 ريال.

سعر الذهب عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21، فقد بلغ 209.37 ريال في محلات الصاغة المحلية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 179.46 ريال.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 139.58 ريال.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1.675 ريال.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2940 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2575 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2225 جنيهًا.

الجنيه الذهب 20600 جنيه.

فشل المعدن الأصفر، رغم ارتفاعه أمس، في الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية، التي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.

وتلقت الأسعار دعمًا في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الأمريكية المخيبة للتوقعات، مما عزز من التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من نهاية مسلسل رفع معدلات الفائدة.